Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток 23 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, с позиций, расположенных в селe Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района, Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az