Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале отругала подростков, принимавших сосательный табак (снюс), и в ответ на их желание попробовать в жизни все предложила отведать фекалии.

Отрывок шоу, посвященный снюсу, назывался «Легально и летально». Малышева пригласила пятерых подростков в возрасте от 14 до 19 лет и попросила их рассказать, почему они начали принимать снюс и что заставило их бросить вредную привычку. Большинство ответили, что снюс им предложили попробовать друзья или знакомые.

Подростки признались, что после употребления сосательного табака у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта. Малышева назвала поведение подростков безобразием и отметила, что родители могут сойти с ума, пока вырастят детей.

«Слава Богу, что грабли по лбу дали! Жалко, что так мало», — обратилась ведущая к одному из гостей студии. Отвечая на замечание одного из них, что в жизни надо успеть все попробовать, она предложила юноше попробовать какашки.

Малышева также несколько раз легко ударила подростков, а одному из них дала подзатыльник. Она объяснила, что так как у нее два сына, она знает, что «когда бьешь мальчишку, руку себе отобьешь, а ему хоть бы хны». «Вы маленькие дурачки!» — возмутилась ведущая.

«Лента.ру» отмечает, что снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

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