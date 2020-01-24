Самая богатая женщина Африки, уроженка Баку Изабель душ Сантуш отвергла предъявленные ей обвинения в мошенничестве и заявила о намерении подать в суд на правительство Анголы.

В соответствии с заявлением душ Сантуш, сделанном ей накануне, обвинения, выдвинутые Генеральным прокурором Анголы Хелдером Питтом Гросом «ложные и политически мотивированные», передает Регнум.

Со своей стороны, Грос отметил, что душ Сантуш предварительно обвиняют в «отмывании денег, распространении собственного влияния, неудовлетворительном управлении и подделке документов, среди прочих экономических преступлений».

В ответ на это душ Сантуш, которая намеревалась баллотироваться на пост президента Анголы, заявила, что обвинения носят политический характер.

«Обвинения, которые были выдвинуты против меня в течение последних нескольких дней, вводят в серьезное заблуждение и не соответствуют действительности. Это целенаправленная, организованная и хорошо скоординированная политическая атака в преддверии выборов в Анголе в следующем году. Это попытка нейтрализовать меня как кандидата и дискредитировать наследие президента душ Сантуша и его семьи», — сообщила она.

Как отмечают журналисты, по данным, обнародованным в ходе утечки документов, душ Сантуш получала доступ к выгодным сделкам с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями, когда ее отец, Хосе Эдуардо душ Сантуш, находился на посту президента.

«Украденные документы были выборочно обнародованы, чтобы создать ложное впечатление о моей деловой деятельности. Я честная женщина и бизнесвумен, которая провела 20 лет, создавая успешные компании с нуля, предоставив более 20 000 рабочих мест и создав огромные налоговые поступления для бюджета Анголы. В прошлом году мои предприятия заплатили более 100 миллионов долларов США в виде налогов. Я всегда действовала в рамках закона, и все мои коммерческие сделки были одобрены юристами, банками, аудиторами и регулирующими органами», — добавила она.

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