Заместитель генерального директора информагентства ТАСС Михаил Гусман поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Об этом М.Гусман сказал в беседе с журналистами.

«Я очень рад, что «Баку-Москва: Диалог культур» состоялся именно в день моего рождения. Хочу выразить благодарность президенту Азербайджана и первому вице-президенту за поддержку поддержку в проведении конференции», — отметил он.

М.Гусман подчеркнул, что данная конференция крайне важна с точки зрения развития двусторонних гуманитарных связей: «И, честно говоря, на моей памяти в истории современного Азербайджана не было столь представительной делегации общественных деятелей, деятелей культуры из России. Исторические и культурные связи Азербайджана и России всегда тесно переплетались».

Minval.az