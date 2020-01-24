Кандидат в депутаты от Хатаинского избирательного округа № 35 Рауф Арифоглу принял в пятницу, 24 января, участие в пятничном намазе в мечети «Мир Таги» и встретился с членами религиозной общины.

Отметив, что и ранее медиа-группа «Ени Мусават» освещала проблемы этой мечети и оказывала поддержку для получения разрешения у соответствующих структур для проведения ремонтных работ, ахунд Сейид Мирджафар высоко оценил поддержу Рауфа Арифоглу и пожелал ему успехов в предвыборной гонке.

Ахунд мечети призвал граждан отдать свои голоса за достойного кандидата. Он также рассказал о проблемах мечети. По его словам, необходимо забетонировать двор и построить купол. Он также отметил, что религиозная община нуждается в материальной помощи.

Minval.az