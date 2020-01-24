«Мы решительно опровергаем как не соответствующие действительности высказывания адвоката Илькина Сулейманова, обвиняемого в умышленном убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой – Алибабы Рзаева о том, что в ходе следствия его подзащитного под пытками вынудили дать признательные показания».

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Отмечено, что при даче показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого И.Сулейманов в присутствии адвоката полностью признался в содеянном, в ходе процессуальных следственных действий было обеспечено участие адвоката и понятых, при обследовании судебно-медицинскими экспертами, а также при поступлении в СИЗО №1 на теле И.Сулейманова не было обнаружено травм или следов травм.

Со стороны И.Сулейманова до поступления в следственный изолятор, а также в последующий период не поступило никаких жалоб по поводу каких-либо пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Озвучение отдельными лицами высказываний, не имеющих никаких юридических оснований, во время интенсивных следственных действий недопустимо и расценивается как давление на следствие по уголовному делу, служит формированию у общественности ошибочного мнения, противоречит интересам следствия.

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