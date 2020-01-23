Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле и расплакался.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как глава российского МИД протирает глаза и поправляет очки. «Довели Лаврова до слез», — отметил журналист.

Министр вместе с президентом России Владимиром Путиным находится в Иерусалиме. Визит российского лидера в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и Дню памяти жертв холокоста.

Minval.az