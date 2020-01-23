В связи с изменением погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления Кямран Алиев, передает Report.

«В связи с изменением погодных условий (снижением температуры на 4-6 градусов, ветреной и дождливой погодой) для предотвращения возможных аварийных ситуаций Главное управление дорожной полиции призывает водителей быть предельно внимательными за рулем и проявлять осторожность. С учетом высокой вероятности скольжения на дорогах в результате мокрого снега и снега в горных и предгорных территориях водителям рекомендуется не управлять транспортными средствами без зимних шин на данных территориях.

Кроме того, водителям было рекомендовано выбирать скоростной режим отвечающий метеорологическим условиям, а также не парковать автомобили рядом с деревьями, крупными рекламными щитами и другими предметами, которые могут упасть в результате сильного ветра» — отметил К.Алиев.

Minval.az