В Исполнительной власти города Баку при участии руководителей хозяйственных служб, входящих в аппарат и структуру, прошло расширенное совещание, посвященное вопросам повышения прозрачности в работе, форме, методах и деятельности в 2020 году.

На совещании глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сказал, что многосторонние реформы, которые проводит глава страны, предотвратили множество негативных случаев и обеспечили прозрачность в этих сферах. Коснувшись требований, которые президент Ильхам Алиев поставил перед руководителями структур, Эльдар Азизов сказал, что каждый руководящий сотрудник должен работать прозрачно.

Отметив деятельность служб, входящих в структуру, Эльдар Азизов сказал, что каждая структура должна относиться серьезно к финансовым вопросам, эффективно использовать выделенные средства, отчет об потраченных средствах и проделанной работе периодически должен обнародоваться в СМИ.

Minval.az