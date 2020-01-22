Президент России Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он заявил в среду, 22 января, во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. «Посмотрим, что там можно сделать. (…) Это интересно», — цитирует «Лента.ру» российского лидера.

Таким образом Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены. По его словам, памятник архитектуры, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.

«Есть маленькая неравноправность, потому что у [председатель КНР] Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет», — пояснил Бессуднов. Он подчеркнул, что стена может стать популярным туристическим маршрутом, который охватил бы четыре российских региона — Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Minval.az