Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков (цитата по «Лайфу»).

— Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, — отметил Ушаков.

В офисе Зеленского заявили, что встреча лидеров России и Украины пока что не планируется, однако если она всё-таки произойдёт, то на ней президент Незалежной поднимет вопрос освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает УНИАН.

Minval.az