Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 22 января, встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором SUEZ Group Бертраном Камю.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Выразив президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, Бертран Камю проинформировал о проектах, реализуемых в настоящее время в Азербайджане руководимой им компанией, ходе выполнения этих проектов, а также перспективных программах.

Говоря о деятельности руководимой им структуры, генеральный директор представил азербайджанскому лидеру программы дальнейшей работы SUEZ Group в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации.

Выразив удовлетворение встречей, президент Ильхам Алиев отметил, что он осведомлен о деятельности компании SUEZ с соответствующими структурами Азербайджана, и достигнутые результаты являются удовлетворительными.

Состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества с SUEZ в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также применения передовых технологий в области мелиорации.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Главы государств обсудили вопросы развития связей между двумя странами, состоялся обмен мнениями об изучении возможностей сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.

В ходе беседы была подчеркнута важность участия и Азербайджана в предстоящей в июне этого года в Таллине Инициативе трех морей, обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.

Кроме того, в Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Монголии Ильхама Алиева и Халтмаагийна Баттулги.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении связей между Азербайджаном и Монголией. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, в животноводстве, обсуждены инвестиционные возможности в меднорудном и золотодобывающем секторах.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время монгольские студенты получают образование в университетах Азербайджана.

Minval.az