Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 22 января в Facebook фотографию нового министра культуры Ольги Любимовой в футболке, на которой сделана нецензурная надпись, пишет «Гордон».

«Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю, идите нах…й», – гласит она.

Навальный подписал фото: «Алло, это прачечная?» Ну а дальше вы этот анекдот сами знаете».

Видимо, оппозиционер имеет в виду анекдот о министерстве культуры, куда позвонили и спросили: «Алло, это прачечная?» А в ведомстве ответили: «Хуячечная! Министерство культуры это».



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