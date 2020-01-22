Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделал предупреждение в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Как сообщили в Министерстве, в Баку и на Абшеронском полуострове 23 января будет преобладать сильный юго-западный ветер, который 24 января перейдет в сильный северо-западный ветер.

С 24 января по утренние часы 25 января ожидаются дожди, которые временами могут принять интенсивный характер. Вечером 24 января и в ночь на 25 января в некоторых местах дожди могут перейти в мокрый снег.

По сравнению с предыдущими днями, 24 января столбики термометров опустятся на 4-6 градусов, будет 0-3 градуса тепла.

С вечера 23 января по 25 января погода в районах Азербайджана резко изменится, ожидаются нестабильные погодные условия. Временами возможны осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах ожидается снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер.

Преобладающий 23 января сильный юго-западный ветер 24 января сменится сильным северо-западным ветром. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 4-6 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Minval.az