Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 23 января.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать сильный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 7-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 8-10 градусов тепла, передает Report.

Атмосферное давление снизится до 753 мм ртутного столба, ночью относительная влажность будет 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером местами возможны дожди, в горных территориях снег. Ночью и утром возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 января на Абшеронском полуострове на фоне понижения атмосферного давления ожидается сильный южный ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az