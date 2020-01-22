В этом году в Баку начнется строительство еще одной станции метро.
Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
В информации отмечается, что в этом году планируется строительство станции с условным названием B-4 на «фиолетовой» линии.
«Станция B-4 будет построена за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, на улице Джалила Мамедгулузаде», — говорится в сообщении, передает Trend.
Также в информации отмечается, что уже ведется предварительная подготовка к строительству новой станции. На территории выкопаны тоннели станции. После ввода в эксплуатацию в этом году новой станции с условным названием B-3 планируется начать строительные работы на станции B-4.