В этом году в Баку начнется строительство еще одной станции метро.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

В информации отмечается, что в этом году планируется строительство станции с условным названием B-4 на «фиолетовой» линии.

«Станция B-4 будет построена за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, на улице Джалила Мамедгулузаде», — говорится в сообщении, передает Trend.

Также в информации отмечается, что уже ведется предварительная подготовка к строительству новой станции. На территории выкопаны тоннели станции. После ввода в эксплуатацию в этом году новой станции с условным названием B-3 планируется начать строительные работы на станции B-4.

Minval.az