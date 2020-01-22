На данный момент главная цель «Бакинского метрополитена» — построить в Баку новую станцию и линии метро.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в течение 2020 года в Баку планируется сдать в эксплуатацию новую станцию метро.

Мамедов сообщил, что вопрос строительства метро в регионах не рассматривается.

«В 2011 году президентом Азербайджана была утверждена «Концептуальная схема развития линий Бакинского метрополитена». Согласно этому документу, строительство метро в других районах не планируется», — отметил Мамедов.

Minval.az