На данный момент главная цель «Бакинского метрополитена» — построить в Баку новую станцию и линии метро.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, в течение 2020 года в Баку планируется сдать в эксплуатацию новую станцию метро.
Мамедов сообщил, что вопрос строительства метро в регионах не рассматривается.
«В 2011 году президентом Азербайджана была утверждена «Концептуальная схема развития линий Бакинского метрополитена». Согласно этому документу, строительство метро в других районах не планируется», — отметил Мамедов.