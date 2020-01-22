Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов изучили на месте поступившую в ведомство жалобу о вырубке деревьев на окраине автомобильной дороги Гянджа-Газах-Грузия на территории села Сарытепе в Шемкирском районе Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе расследования был выявлен факт вырубки деревьев и несоблюдения требований экспертного заключения Госуправления экологической экспертизы в связи с пересадкой деревьев в рамках проекта расширения автодороги Гянджа-Газах-Грузия.

По факту в отношении строительной компании Bayburd был составлен протокол о штрафе в размере 26 760 манатов.

Minval.az