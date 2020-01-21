Президент России Владимир Путин утвердил новый кабинет министров, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Лайф» публикует полный список членов нового российского правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Вице-премьер — Виктория Абрамченко
Вице-премьер — Юрий Борисов
Вице-премьер — Татьяна Голикова
Вице-премьер — Алексей Оверчук
Вице-премьер — Марат Хуснуллин
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко
Министр просвещения — Сергей Кравцов
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр культуры — Ольга Любимова
Министр по делам ГО и ЧС — Евгений Зиничев
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
Министр юстиции — Константин Чуйченко
Министр строительства и ЖКХ —Владимир Якушев
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков
Министр спорта — Олег Матыцин
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Решетников
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.