Президент России Владимир Путин утвердил новый кабинет министров, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Лайф» публикует полный список членов нового российского правительства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Вице-премьер — Виктория Абрамченко

Вице-премьер — Юрий Борисов

Вице-премьер — Татьяна Голикова

Вице-премьер — Алексей Оверчук

Вице-премьер — Марат Хуснуллин

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко

Министр просвещения — Сергей Кравцов

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

Министр культуры — Ольга Любимова

Министр по делам ГО и ЧС — Евгений Зиничев

Министр транспорта — Евгений Дитрих

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

Министр юстиции — Константин Чуйченко

Министр строительства и ЖКХ —Владимир Якушев

Министр финансов — Антон Силуанов

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

Министр иностранных дел — Сергей Лавров

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков

Министр спорта — Олег Матыцин

Министр энергетики — Александр Новак

Министр экономического развития — Максим Решетников

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

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