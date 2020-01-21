Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
У главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый, пишет «РИА Новости».
Упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития;
Руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство;
Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.
Указ вступает в силу с момента опубликования.
У бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева было десять заместителей.