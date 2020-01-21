Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

У главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый, пишет «РИА Новости».

Упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития;

Руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство;

Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

У бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева было десять заместителей.

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