«Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии».

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили сказал находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

По его словам, народы обеих стран объединяют традиции дружбы и братства.

«Азербайджан в полной мере поддерживает территориальную целостность Грузии, и такую же поддержку мы видим от Грузии во всех международных организациях. В двусторонних планах предусмотрены совместные учения личного состава и другие мероприятия. Я уверен, что наше военное сотрудничество будет успешно развиваться», — сказал министр.

В свою очередь И.Гарибашвили сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Он отметил, что между министерствами обороны обеих стран существует эффективное и тесное сотрудничество.

Грузинский министр сказал, что подписание плана сотрудничества на 2020 год еще более усилит партнерские отношения между странами.

Minval.az