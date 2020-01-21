Россия отказалась вернуть Польше картины, которые были вывезены в СССР во время Второй мировой войны. В министерстве культуры России заявили, что Варшава не имеет юридических оснований требовать возвращения произведений искусства, передает «Звезда» во вторник, 21 января.

Руководитель департамента музеев Минкульта Владислав Кононов заявил, что вопросы реституции и возвращения полотен — «это фактически вопрос пересмотра итогов Второй мировой войны», о котором «идти речи не может».

«Все соответствующие международные соглашения на этот счет были достигнуты еще на Ялтинской конференции в 1945-м году, затем заключались дополнительные соглашения между союзническими державами», — отметил он.

18 января посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. По данным дипмиссии, речь идет о семи картинах — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего (хранится в собрании Эрмитажа), «Мадонна с ребенком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Портрет Иоганна Шварцвальда» Ганса Гольбейна Младшего и «Диптих Винтерфельдов».

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