22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 0-3, днем 6-10 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана тоже будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 0 градусов.

Minval.az