21 января находящийся в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором компании «Carlsberg Group» Кеес ‘том Хартом.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Во время беседы обсуждались реформы, проводимые в Азербайджане, наличие благоприятной бизнес-среды в стране, а также было отмечено, что с этого года компания «Carlsberg Group» будет осуществлять инвестиции и в сельскохозяйственный сектор, и в этом направлении уже начата реализация пилотных проектов.

Minval.az