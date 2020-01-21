В связи с 30-летием годовщины трагедии 20 Января в Конгрессе США было сделано заявление.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, член Комитета Конгресса США по внешним вопросам Роберт Адерхолт выступил с заявлением в связи с трагедией.

В заявлении говорится, что в этом месяце друг и союзник США Азербайджан отмечает 30-летие годовщины трагедии 20 Января. Указывается, что это событие символизируется как начало конца правления Советов в Азербайджане, которое длилось в течение 20-го столетия.

В заявлении также указывается, что 19-20 января 1990 года во время резни в столице Азербайджана Советская армия уничтожила более 100 человек, 700 человек были ранены. Несмотря на насилие, совершенное Советской армией, население Азербайджана продолжило мирный протест до получения независимости — 18 октября 1991 года.

Minval.az