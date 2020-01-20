В Казахстане в прошлом году были задержаны более 40 журналистов, 26 работников СМИ обвинялись в клевете, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

Фондом было зафиксировано в 2019 году 46 задержаний журналистов, 10 фактов угроз журналистам и СМИ, 17 фактов нападений.

«Обвинения в уголовном порядке: клевета и оскорбление — 26, распространение заведомо ложной информации — 7, возбуждение розни — 5, участие в деятельности запрещенной организации — 7, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти — 3», — приводит статистику фонд.

Кроме того, в прошедшем году к представителям СМИ были заявлены суммы возмещения морального вреда в размере более 101 млн тенге. Текущий курс тенге — 376,51/$1.

«Взысканные суммы возмещения морального вреда — 9 млн 415 тыс. тенге», — отмечается в сообщении.

Среди авторов требований к СМИ: госслужащие — 22, юридические лица — 22, граждане — 22.

В 2019 году было вынесено 76 судебных решений, из них в пользу СМИ и граждан — 45.

Minval.az