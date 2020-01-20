20 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО.

Как сообщили в представительстве Азербайджанской Республики при НАТО, Хикмет Гаджиев встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и принял участие в заседании государств-союзников в формате 29+1. На встрече и заседании состоялся обмен мнениями о партнерстве Азербайджана и НАТО, региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Х.Гаджиев подробно проинформировал о реформах, проводимых в стране под руководством президента Ильхама Алиева.

Страны НАТО высоко оценили активное участие Азербайджана в программе партнерства во имя мира, вклад в операции альянса, укрепление взаимных оперативных связей и прогресс, достигнутый в сфере реформ.

На встрече и заседании, совпавших с 30-й годовщиной трагедии 20 Января, помощник президента рассказал об этих событиях, сыгравших важную роль в истории Азербайджана. Официальные представители и государства-члены НАТО выразили солидарность с азербайджанским народом и почтение памяти шехидов.

Minval.az