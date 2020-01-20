Жительница Бологое Тверской области России «ускорила» брак с гражданином Азербайджана, притворившись беременной.

Как передает «МК», обман вскрылся после того как мужчина попытался получить разрешение на временное проживание на территории России.

В областной прокуратуре 20 января сообщили, что направленное в суд заявление об аннулировании этого брака было удовлетворено.

Известно, что ранее жительница Бологое и гражданин Республики Азербайджан подали документы в ЗАГС и сообщили, что невеста беременна. Это и позволило заключить брак раньше срока до истечения месяца с даты подачи заявления.Сразу после росписи иностранный гражданин обратился в миграционную службу и получил разрешение на временное проживание в России. Правда женщина не была беременной, ее справка оказалась подделкой. Возбуждено уголовное дело, на данный момент ведется следствие.

Minval.az