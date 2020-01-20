В Габале задержан мужчина, пытавшийся продать занесенных в Красную книгу оленей.

Как сообщает пресс-служба МВД, на территории поселка Вяндам Габалинского района был задержан грузовик Iveco, управляемый жителем Загатальского района Гаджиомером Аббасовым.

Во время осмотра в кузове автомобиля были обнаружены 2 оленя, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Водитель Г.Аббасов был задержан в качестве подозреваемого лица. Он рассказал, что привез оленей из Загаталы в Габалу для продажи.

Олени были переданы в Шахдагский национальный парк.

По факту ведется расследование.

Minval.az