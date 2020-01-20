Сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района проведена успешная операция по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также изъятию незаконно хранящегося оружия.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков ранее судимый житель района 53-летний Азад Мамедов.

При личном обыске А.Мамедова у него были обнаружены и изъяты пистолет марки «Макаров», два патрона, 41,278 грамма наркотического средства опиума и два спичечных коробка с засушенной марихуаной общим весом 11,69 грамма, передает АПА.

При осмотре квартиры А.Мамедова было обнаружено и изъято 275 граммов засушенной марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

Отметим, что А.Мамедов является братом Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа», который 23 октября 2017 года во время этапирования сбежал из-под присмотра конвойных. Во время задержания Этибар Мамедов оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен.



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