В Берлине в рамках конференции по Ливии участники мероприятия договорились о перемирии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Уточняется, что на саммите участники также пришли к договоренности по установлению эмбарго на прекращение оружия, а также оказания военной поддержки конфронтующих сторон.

Кроме того, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар пришли к соглашению проводить мониторинг перемирия.

Отмечается, что для этого будет создана специальная комиссия. Саррадж и Хафтар назвали по пять представителей, которые войдут в состав мониторингового органа.

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