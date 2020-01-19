Пограничники Азербайджана, Турции и Ирана проведут трехстороннюю встречу. Как передает АПА , об этом журналистам после сегодняшней встречи в Астаре с главой Пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым заявил командующий пограничными войсками Ирана Гасым Рзаи.

По его словам, Азербайджан и Иран прилагают усилия для развития транспортных коммуникаций. «Наша встреча является серьезным мессажем для сил жаждущих напряженности в регионе. Никакая сила не сможет внести распри в наши отношения. В наши дальнейшие планы входит проведение двухсторонних встреч в Баку и в Тегеран, а также трехсторонней встречи с участием турецких коллег. Эти встречи также будут мессажем для сил, стремящихся к созданию напряженности в регионе», — подчеркнул Г.Рзаи.

Minval.az