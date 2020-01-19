Трагедия 20 Января в Азербайджане вызвало серию событий, которые привели к рождению независимого Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в статье, опубликованном пакистанским новостным агентством «Dispatch News Desk» (DND).

“По прямому указанию Михаила Горбачева, тогдашнего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, воинские части Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел вторглись в город Баку и близлежащие районы с танками. Они атаковали на гражданское население с использованием тяжелой военной техники и других различных видов оружия»,- говорится в материале.

Как отмечается, это эпохальное событие стало решающим фактором формирования национальной идентичности Азербайджана и ознаменовало поворотный момент в восстановлении национальной независимости.

«Именно трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в политическую реальность и дала мощный импульс борьбе азербайджанского народа за независимость. На сессии Верховного Совета Азербайджана 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики»»,- говорится в материале.

Minval.az