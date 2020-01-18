19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, с перерывами будет моросить мелкий дождь, утром местами возможен слабый туман. Усиливающийся временами северо-западный ветер к вечеру сменится на умеренный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла в Баку ночью 3-5, днем 6-9 градусов тепла

Атмосферное давление повысится с 768 мм ртутного столба до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью и днем 75-85%.

В районах Азербайджана временами дожди, в горах и предгорных районах снег, в некоторых восточных районах интенсивный. Временами ожидается туман. Будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Minval.az