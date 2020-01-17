Азербайджанский манат занял в январе 2020 года пятое место в списке самых «недооцененных» по отношению к доллару валют согласно The Big Mac index британского журнала The Economist.

По данным издания, в январе 2020 года в Азербайджане один Биг-Мак стоит 3,95 манатов, тогда как его стоимость в США составляет $5,67. Таким образом «справедливый» обменный курс, уравнивающий цены в Азербайджане и США, составляет 0,7 манатов за доллар, а фактический обменный курс – 1,7 AZN/$.

Согласно рейтингу, азербайджанский манат «недооценен» на 58,9%.

Самыми «недооцененными» валютами стали южноафриканский ранд (62%), российский рубль (61,2%), румынский лей (61%) и турецкая лира (61%).

Согласно рейтингу, только две валюты переоценены: швейцарский франк (+18,4%) и норвежская крона (+5,3%).

Minval.az