«Двустороннее движение на станции метро «Хатаи» будет организовано к середине этого года».

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время в рамках ремонтных работ на станции «Джафар Джаббарлы», начаты работы по установке пути к станции.

«С этой целью, старый путь к станции разбирается. Так же как и на действующем пути станции «Хатаи», здесь тоже будут использоваться бетонные блоки. По завершении работ дорожное полотно будет подготовлено к созданию новой инфраструктуры и будет создан новый путь к следующей станции, состоящий из бетонных блоков. Кроме того, в туннелях также ведутся работы по укреплению», — отметил Б.Мамедов.

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