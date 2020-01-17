Председатель Агентства продбезопасности Азербайджана Гошкар Тахмазли прокомментировал обнаружение 12 тонн поддельного сливочного масла в сети магазинов Bizim Market.

Как сообщает Report, председатель сказал журналистам, что сам этот факт уже является основой для уголовного наказания.

По его словам, что в настоящее время этим вопросом занимаются правоохранительные органы: «Во время проверок было выявлено, что в маркетах продается поддельное сливочное масло под торговой маркой «Белорусская корова». Сливочного масла под такой торговой маркой вообще не существует. Экспертиза же вообще выявила, что это и не сливочное масло вовсе».

Председатель также коснулся утверждения о том, что на сегодняшний день нет никаких способов, позволяющих проверить подлинность или поддельность выданного АПБА сертификата.

По его словам, маркет не может винить АПБА в данном вопросе: «Если какие-то преступники подделали сертификат при помощи электронных приложений, расфасовали поддельное масло и передали в торговую сеть, как это может быть связано с АПБА? На нашем сайте есть реестр компаний и мы предоставляем информацию об импортируемой в Азербайджан продукции. Если какая-то торговая сеть захочет, то может узнать через сайт, та или иная продукция настоящая или нет. Как раз-таки насчет подделки мы не обвиняли Bizim Market. В нашем заявлении указывается, что в этом деле замешана преступная группа, а сертификат, предоставленный ООО «SN Qida Təchizat», был подделан».

Minval.az