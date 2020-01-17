20 января на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, 20 января с 08:00 утра до окончания церемонии движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента, будет полностью ограничено. Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного движения граждан, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января

В связи с этим будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть обратной стороны административного здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи Шехидов, передает АПА.

В этом направлении рекомендуется использовать как можно меньше личных автомобилей, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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