Началась установка оборудования на строящейся станции Бакинского метрополитена с условным название «B-3».

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время на платформе станции начата укладка мрамора.

«Основной этап строительства завершен. Завершено строительство дороги. Уже установлены эскалаторы на станции. Станция будет трехуровневой (трехэтажной) с 17 эскалаторами. Если работа будет завершена в срок, станция будет сдана в эксплуатацию в этом году», — заявил Бахтияр Мамедов.

Minval.az