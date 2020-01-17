Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.

Самым дорогим городом мира согласно «индексу стоимости жизни» стал швейцарский Цюрих.

Весь топ-5 дорогих городов захватили швейцарские города – Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Далее следуют норвежские Ставангер, Осло и Тронхейм. Замыкают первую десятку дорогих городов мира – исландский Рейкьявик и норвежский Берген, сообщает Report.

Столица Азербайджана – Баку – заняла 390-ое место.

Самым дорогим российским городом признана Москва — 251 место, иранским – Тегеран, который занял 285 место.

В рейтинг также вошли турецкие города – Стамбул (325 место), Бурса (360), Анкара (362), Измир (377) и Анталья (387).

Всего в списке указаны 440 городов.

Отметим, что «индекс стоимости жизни» Numbeo рассчитывают на основе цен в магазинах и ресторанах, цены проезда на транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также на покупательной способности местного населения.

Minval.az