За нарушение трудового законодательства Государственная служба трудовой инспекции составила административный протокол в отношении ООО «Qaranti-inşaat-2012».

Как сообщает Report, согласно данному протоколу, Наримановский районный суд признал компанию виновной по ст. 192.1 Кодекса об административных проступках и приговорил к штрафу в размере 20 000 манатов.

Апелляционная жалоба, поданная компанией от постановления Наримановского районного суда от 21 ноября 2019 года, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО «Qaranti-inşaat-2012» занимается строительством многоэтажных зданий.

Minval.az