17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем в основном без осадков. Однако к вечеру местами возможны дожди. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 776 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Временами ожидается туман. Будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az