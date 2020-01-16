Оружие Дильгама Аскерова может быть возвращено ему после освобождения из плена.

Об этом Report сообщил главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, житель поселка Чинарлы Шемкирского района Кюрдоглу Аскеров в социальных сетях и новостных сайтах сообщил, что оружие его отца Дильгама Аскерова было конфисковано сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции.

«В связи с вопросом следует отметить, что 12 декабря 2018 года Кюрдоглу Аскеров обратился с заявлением в Шамкирский районный отдел полиции для регистрации принадлежащего его отцу охотничьего оружия марки Churchil на свое имя. Гражданину объяснили, что ввиду отсутствия соответствующей доверенности оружие не может быть зарегистрировано на его имя, после чего оружие в соответствии с требованиями закона было изъято у Кюрдоглу Аскерова и хранится в хранилище Шамкирского РОП. Оружие может быть возвращено только его владельцу Дильгаму Аскерову, после того как он будет освобожден из армянского плена».

«Что касается его утверждений, что отец вручил матери доверенность в связи с этим оружием, ни во время обращения, ни при приеме руководством Шамкирского РОП Кюрдоглу Аскеров и его мать не предъявили никакой доверенности», — подчеркнул Э.Гасымов.

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