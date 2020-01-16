Председатель Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана Нушираван Магеррамли прокомментировал отмену конкурса на получение лицензии на телерадиовещание на частоте 102,0 МГц на территории Баку и Абшеронского полуострова.

Н.Магеррамли заявил журналистам, что причина аннулирования конкурса связана с тем, что трое из 5 юридических лиц, подавших документы, отозвали свои обращения, передает Report.

«Как известно, трое обратившихся отозвали свои документы, таким образом, в конкурсе осталось два участника, а это, в соответствии с законодательством, не позволяет проводить конкурс. В связи с этим НСТР принял решение аннулировать конкурс в соответствии с пунктом 2.1.8. «Правил проведения конкурса для получения специального разрешения (лицензии) на вещание». При возникновении необходимости, Нацсовет вновь объявит конкурс», — говорится в официальном заявлении НСТР.

Заявки на участие подали ООО «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi», ООО «Balans Studiyası», ООО «İNS ÇM», ООО «OMD Azerbaijan», «TV-Media Azerbaijan».

Впоследствии три заявителя — «TV-Media Azerbaijan», «OMD Azerbaijan» и «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi» отказались от участия.

Minval.az