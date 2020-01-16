ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходства» (ASCO) в 2021 году введет в эксплуатацию один из новых танкеров, названного в честь академика, первого вице-президента компании SOCAR Хошбахта Юсифзаде.

«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева танкер нового поколения, в настоящее время строящийся по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе, будет носить имя «Академик Хошбахт Юсифзаде». Судно планируется вести в эксплуатацию в 2021 году», — заявили ASCO, передает «Интерфакс».

Накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Юсифзаде. Одним из пунктов распоряжения является присвоение имени Юсифзаде одному из кораблей ASCO.

Выдающийся инженер-геолог, ученый-нефтяник Хошбахт Юсифзаде 14 января 2020 года отметил 90-ый день рождения.

Minval.az