Из call-центра «102» МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи Гянджинского кукольного театра.

Как сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками Гянджинского городского Управления полиции и Министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

Специалисты Агентства и Управления полиции Низаминского района г. Гянджи провели обследование правого берега реки Гянджи.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, на площади более 300 кв.м было обнаружено четырнадцать 122-мм артиллерийских снаряда (OF-56-1).

В целях обезвреживания, снаряды доставлены на центральный полигон.

Minval.az