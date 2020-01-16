Россия разрабатывает оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме», — сказал Путин в среду в Послании Федеральному Собранию РФ.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. И здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем»- сказал Путин.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия — включая и советский период, и новейшую историю — мы никого не догоняем», — сказал он.

По словам Путина, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

Minval.az