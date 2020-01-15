Научно-исследовательский институт легочных заболеваний распространил сообщение в связи с фактами смерти больных в этом учреждении 15 января.

Как сообщили в институте, больной 1978 года рождения поступил в институт 07.01.2020 года в 12:50 в тяжелом состоянии с диагнозом «Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого. Аспергиллезное кровотечение легкого» и после обследования был госпитализирован в Операционное отделение туберкулеза легких. Ему было назначено соответствующее лечение. Несмотря на это, 09.01.2020 года в 11:30 в связи с повторением кровотечения он был переведен во II Реанимационное отделение. 11.01.2020 года больной был представлен на консилиум с участием реаниматолога, фтизиатра и хирурга. Несмотря на проведенное лечение, 15.01.2020 года в 00:10 в результате профузного кровотечения произошла асфиксия, несмотря на реанимационные мероприятия, была зафиксирована биологическая смерть.

Больной 1985 года рождения поступило в лечебное учреждение 07.01.2020 года в 15:40 в тяжелом состоянии с диагнозом «Инфильтративный туберкулез левого легкого. II-III этап хронической сердечно-легочной недостаточности».

После обследования он был госпитализирован в Операционное отделение туберкулеза легких, передает АПА.

«Отметим, что больной 15 лет употреблял наркотики. Ему было назначено соответствующее лечение. Несмотря на это, 14.01.2020 года в 14:55 в связи с ухудшением состояния здоровья больной был переведен во II Реанимационное отделение. Несмотря на проведенное лечение, 15.01.2020 года в 00:45 была зафиксирована биологическая смерть. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность. Руководство и медперсонал института не получили никаких жалоб от родственников больных».

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