В Бакинском транспортном агентстве заявили о продолжении работ по усилению контроля над незаконной парковкой автомобилей на улицах и проспектах столицы. Для этой цели будут использоваться оснащенные камерами автомобили.

Это, как считают в структуре, «позволит точнее регистрировать время незаконной парковки и увеличит оперативность».

Камера будет фиксировать траекторию движения автомобиля, факты нарушения правил остановки и парковки.

Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера будет составлять решение об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила остановки и парковки.

«Таким образом, контроль на более обширной территории над незаконной парковкой будет более эффективным, без непосредственного контакта сотрудника с водителями, без остановки служебных автомобилей. Учитывая это, мобильный контроль при помощи этих автомобилей будет осуществляться на дорогах, где пробки и плотность наблюдаются больше всего, особенно рядом с автобусными остановками. Еще раз просим водителей следовать правилам дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения», – заявили в БТА.

Minval.az