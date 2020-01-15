16 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, днем в основном без осадков. Ночью и утром туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 776 мм ртутного столба до 779 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%, передает АПА.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

16 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеозависимых людей.

Minval.az